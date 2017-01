Onderzoek school dode leerling duurt maanden

HEERLEN - Het onderzoek naar de pesterijen op het Grotiuscollege in Heerlen die leidden tot de zelfmoord afgelopen weekend van een vijftienjarige leerling, gaat zeker drie maanden duren. Dat zei voorzitter Frank Schings van de scholenkoepel LVO Parkstad, waaronder het Grotiuscollege valt, donderdagavond voor de regionale omroep L1. Hij zei te hopen dat het onderzoek voor de grote vakantie rond is.

Het onderzoek is ook bedoeld om leerlingen in de toekomst weerbaarder te maken, zei Schings.

Momenteel wijzen familieleden van de dode jongen naar vier klasgenoten. Die zouden hem zo erg gepest hebben dat hij zelfmoord pleegde. Onderzoek door de politie moet uitwijzen of deze beschuldiging terecht is. De vier komen nog gewoon naar school. Schings weet niet of de beschuldigingen kloppen en gaat dat ook niet aan de betrokkenen leerlingen vragen. Dat is aan de politie, zei hij.

Kwaad daglicht

,,We hebben hier duizend leerlingen'', legde Schings uit. ,,Dat wil zeggen: duizend informatiebronnen.'' Onderzoek naar wat van alle beweringen waar is, kost tijd, benadrukte hij.

Een leerlinge van een eindexamenklas zei voor L1 dat de school volgens haar ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. ,,Grotius doet veel aan de aanpak van pesten'', zei ze. En ze voegde hieraan toe: ,,Ik hoor dat het niet alleen om pesten is gegaan. Er was meer aan de hand.''

Schings benadrukte nogmaals dat school al op 5 december contact met de jongen heeft gehad na een mislukte zelfmoordpoging. Op 22 december was een laatste gesprek met de zussen van de jongen, waarbij in verband met de kerstvakantie werd doorverwezen naar hulpverlening. De hulpverlenende instantie had op 28 december een laatste gesprek met de jongen. Waarom daarna geen gesprekken meer zijn gevoerd, wil Schings ook graag weten.