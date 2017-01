Dreigpakket burgemeester Heerlen bevatte TNT

HEERLEN - Het verdachte pakketje dat op 21 december werd afgeleverd bij het gemeentehuis van Heerlen, bevatte de springstof TNT. De bombrief, waarin een ontsteker ontbrak, was gericht aan burgemeester Ralf Krewinkel met de eis om 1 miljoen euro te betalen.

Door ANP - 11-1-2017, 21:54 (Update 11-1-2017, 22:08)

Advocate Sjanneke de Crom, die een verdachte in deze zaak vertegenwoordigt, bevestigde woensdag berichtgeving hierover op de website crimewatcher.nl

Op 22 december arresteerde de politie in verband hiermee een 45-jarige Heerlenaar, die na vijf dagen weer op vrije voeten werd gesteld. Hij blijft wel verdachte. In die hoedanigheid had de man inzage in het dossier. Dat maakte hij woensdag wereldkundig via de website, aldus De Crom.

Explosief

Uit het politiedossier zou blijken dat de burgemeester eerst duizend bitcoins moest overmaken naar een rekening, en dan 72 uur de tijd zou krijgen om 1 miljoen euro op een nader af te spreken plek te droppen. Zou de burgemeester dat weigeren, dan zou er op een niet nader bepaalde dag en tijd een explosief afgaan, aldus de brief in het pakketje.

Het Openbaar Ministerie in Maastricht wilde hierover geen mededelingen doen. ,,Het onderzoekt loopt'', aldus de woordvoerster van het OM woensdagavond.