ANP Zware avondspits verwacht op donderdag

DEN HAAG - Weggebruikers moeten donderdag rekening houden met een zware avondspits. Niet alleen gaat het stormen, er wordt ook winterse neerslag verwacht. Volgens het KNMI kan het in de loop van de avond vooral in het midden, oosten en later mogelijk ook in het zuid-oosten enkele uren gaan sneeuwen.

Door ANP - 11-1-2017, 17:46 (Update 11-1-2017, 17:46)

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en donderdag het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.

De stormachtige wind van woensdag en de verwachte storm van donderdag in combinatie met springtij veroorzaken verhoogde waterstanden langs de hele kust. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen zo nodig maatregelen als het sluiten van stormvloedkeringen", liet Rijkswaterstaat woensdag weten.