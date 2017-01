Rijkswaterstaat ruimt Maasbodem op

NIJMEGEN - Rijkswaterstaat is woensdag begonnen met het schoonmaken van de bodem van de Maas en het Maas-Waalkanaal. Nu die watergangen deels zijn drooggevallen door het ongeluk bij de stuw van Grave, is zichtbaar geworden dat er veel afval op de waterbodem ligt. Dat kan gevaarlijk zijn voor de scheepvaart als de Maas en het kanaal weer bevaarbaar zijn, aldus een woordvoerster van de dienst.

Door ANP - 11-1-2017, 13:32 (Update 11-1-2017, 14:02)

Volgens Rijkswaterstaat is er in het verleden het nodige oud ijzer en afval in het water gegooid. Ook zijn veel fietswrakken en omgevallen bomen aangetroffen. Daarnaast is de rivierbodem op een aantal plekken uitgesleten, wat nu meteen wordt hersteld. Het karwei tussen Lith en Weurt zal zeker enkele dagen in beslag nemen, verwacht Rijkswaterstaat.

Volgens de dienst willen omwonenden helpen met de opruimklus, maar dat is streng verboden. De Maasoevers zijn instabiel door het zakken van het waterpeil. Het is gevaarlijk om op die oevers te lopen, want er kan zomaar een deel inzakken.

Om die reden sluit de gemeente Gennep de omgeving van de Paesplas bij Heijen vanaf woensdag hermetisch af. In die plas zijn woonarken scheefgezakt en dat trekt honderden ramptoeristen. Kijkers zouden zelfs met hun auto op de instabiele walkanten rijden. De politie houdt nu toezicht en treedt op tegen mensen die de dranghekken toch passeren. Rijkswaterstaat gaat de komende dagen proberen met een tijdelijke damwand en extra water de woonboten weer drijvend te krijgen.