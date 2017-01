Van mishandeling verdachte vader naar PBC

ANP Van mishandeling verdachte vader naar PBC

UTRECHT - Een 57-jarige man uit Bunschoten die wordt verdacht van mishandeling van zijn kinderen moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

Door ANP - 11-1-2017, 13:09 (Update 11-1-2017, 13:09)

Het Openbaar Ministerie had om een onderzoek naar de geestesgesteldheid van de man gevraagd. De man wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn zoon, van ontucht met zijn dochter en van mishandeling van zijn kinderen. Overigens is ook de moeder een verdachte, maar dat onderzoek loopt nog. Zij zit niet in hechtenis.

Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een echtpaar met negentien kinderen. Een aantal daarvan heeft aangifte gedaan van mishandeling, een aantal andere kinderen spreekt die beschuldigingen faliekant tegen. De mishandelingen zouden al eind jaren 90 zijn begonnen, toen alle betrokken kinderen nog thuis woonden.

De volgende zitting bij de rechtbank is woensdag 22 februari.