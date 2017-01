Live: Jamie Saunders getuigt tegen broer Dean in hoger beroep

HOORN - Bij het gerechtshof in Amsterdam krijgt de behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen zanger Dean Saunders deze woensdagmiddag een bijzondere wending. Zijn broer Jamie heeft maandag een belastende getuigenverklaring tegen Dean afgelegd, zegt diens advocaat Hugo ter Brake.

Door Eric Molenaar - 11-1-2017, 11:43 (Update 11-1-2017, 12:58)

Dean Saunders (36) werd in oktober 2015 veroordeeld tot acht maanden cel. Hij zou in 2014 de auto van de vader van zijn ex-vriendin Jamie Faber in brand hebben gestoken en vier maanden later zijn ex zelf hebben mishandeld. De rechtbank achtte zijn verklaring dat hij de brand niet kan hebben gesticht omdat hij in Apeldoorn was ongeloofwaardig. Hij had verklaard dat hij naar een zeker ’Kim’ in Apeldoorn was gegaan voor een erotisch afspraakje, maar dat hij het huis niet kon vinden en ook haar achternaam en telefoonnummer niet had. Wat de mishandeling betreft verklaarde Saunders tegenover de rechtbank dat zij was gestruikeld. Na de veroordeling ging hij direct in hoger beroep: ,,Je moet vechten voor je eer’’, zei hij toen.

Wat Jamie deze week precies heeft verklaard dat zijn broer kan belasten zal tijdens de zitting blijken. Op de achtergrond speelt een slaande ruzie tussen de twee broers. Eind vorig jaar zette Jamie een video op Facebook waarin hij Dean bedreigde, onder meer omdat deze zijn familie zou hebben opgelicht. ,,Voor jou gaat een hele grote bom ontploffen’’, zei Jamie voor camera.

En ook: ,,Kennis is macht, dus even kijken waar jij staat met de dingen die ik weet.’’

Dean zou direct aangifte hebben gedaan tegen zijn broer.

