Koenders wil dat VN daad bij het woord voegen

ANP Koenders wil dat VN daad bij het woord voegen

NEW YORK - De Verenigde Naties en hun nieuwe secretaris-generaal António Guterres moeten nu eens de daad bij het woord voegen. Daartoe heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken dinsdag opgeroepen in de VN-Veiligheidsraad, waarin Nederland en Italië de komende twee jaar beurtelings mogen aanschuiven.

Door ANP - 10-1-2017, 19:19 (Update 10-1-2017, 19:19)

De VN moeten terug naar de kern: het bewaren van de vrede, zei Koenders. Hij bepleitte meer aandacht voor het voorkomen van conflicten. De volkerenorganisatie moet voortaan waakzamer zijn en eerder ingrijpen.

Guterres, die met de jaarwisseling Ban Ki-moon is opgevolgd, wil van 2017 een jaar van de vrede maken en wil zich vooral sterk maken voor conflictpreventie. Hij kan daarbij op de inzet van Nederland rekenen, zei Koenders.

Koenders wil de wisselzetel voor Nederland in de Veiligheidsraad volgend jaar ook gebruiken om de slepende burgeroorlog in Syrië hoog op de agenda te houden. Hij sprak daar Guterres eerder op de dag over.