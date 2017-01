NAM-chef: sneller naar duurzame energie

ASSEN - De chef van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een lans gebroken voor snellere verduurzaming van de energievoorziening. ,,Wat mij betreft kan, zo niet moet, de transitie ambitieuzer'', vindt directeur Gerald Schotman.

Door ANP - 10-1-2017, 18:55 (Update 10-1-2017, 18:55)

De NAM heeft zich aangesloten bij de zogeheten TransitieCoalitie, een club van zo'n vijftig bedrijven die de overstap op duurzame energiebronnen wil bespoedigen.

Voor Schotman is het feit dat zijn bedrijf juist gespecialiseerd is in de fossiele brandstoffen waar hij zo snel mogelijk afscheid van wil nemen geen probleem. Volgens hem is de NAM ,,eigenlijk een groot ingenieursbureau'', dat over kennis beschikt die nodig is voor een energie-omslag. Bijvoorbeeld op het gebied van opslag, transport en omzetting van energie.

Ondanks alle problemen met aardbevingen in Groningen, zal aardgas volgens de NAM-directeur nog lang een rol spelen omdat het de minst vervuilende fossiele brandstof is. De CO2-uitstoot moet omlaag en gas is in dat opzicht ,,laaghangend fruit'', vindt Schotman.