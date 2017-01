Twee verdachten dakdrama niet langer vervolgd

ANP Twee verdachten dakdrama niet langer vervolgd

ARNHEM - De directeur van een bouwbedrijf en de toenmalige uitvoerder worden niet langer vervolgd voor hun betrokkenheid bij het instorten van het dak van het stadion van FC Twente in 2011. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de zaak tegen de twee geëindigd is. Het Openbaar Ministerie heeft volgens het hof niet kunnen aantonen waarom een beslissing over de vervolging van deze twee mannen zo lang moet duren.

Door ANP - 10-1-2017, 13:05 (Update 10-1-2017, 13:05)

De uitspraak van het hof is onverwacht snel, want maandag was het hof nog van plan om pas over een maand een beslissing te nemen. Het hof was al sinds vorig najaar met de zaak bezig.

Het dak van de Grolsch Veste stortte in 2011 in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Negen anderen raakten gewond. In 2014 besloot het OM om personen en bedrijven voor het drama te gaan vervolgen.