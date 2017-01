Hoger beroep in zaak verwaarloosde Wendy vertraagd

DEN HAAG - Het hoger beroep van de zaak van de verwaarlozing van het Roelofarendsveense meisje Wendy kan dinsdag en woensdag toch niet helemaal inhoudelijk worden behandeld.

Door Annelies Karman - 10-1-2017, 11:30 (Update 10-1-2017, 11:39)

Nog niet alle rapporten zijn af en nog niet alle deskundigen zijn gehoord, maakte de voorzitter van het hof bij aanvang van de zaak dinsdagmorgen bekend.

Vooral het rapport over de onderkoeling van Wendy is belangrijk. Dat was een belangrijk verschil van mening tijdens de behandeling in de rechtbank in eerste instantie. Wendy werd zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. Het Openbaar Ministerie stelt dat haar stiefmoeder Petra haar in de schuur heeft laten slapen, terwijl de advocaat van de verdachte stelt dat zij in huis heeft geslapen die nacht.

Het rapport en de informatie van de deskundigen zouden daarover duidelijkheid moeten bieden. Die komt er vandaag en morgen in ieder geval niet.

Wendy werd in februari 2015 op twaalfjarige leeftijd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Eerder werden stiefmoeder Petra en vader Ron veroordeeld tot respectievelijk drie jaar en achttien maanden celstraf.

Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de straf, waarna ook Petra in hoger beroep ging.