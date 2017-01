Ruim honderd huizen Ede hebben weer gas

EDE - Netbeheerder Liander heeft 113 van de ongeveer vijfhonderd Edese woningen die sinds zaterdag door een storing zonder gas zaten, weer op het gasnet aangesloten.

Door ANP - 9-1-2017, 17:30 (Update 9-1-2017, 17:30)

De bewoners van de woningen in de wijk Maandereng kwamen zonder gas te zitten door een gat in een leiding onder een afrit van de A12. Door de breuk kwam er water in de leidingen terecht waardoor de gasleidingen eerst moeten worden schoongemaakt. Het opnieuw aansluiten is een lastige en tijdrovende klus. Liander-medewerkers moeten alle huizen langs om de leiding te controleren en de kraan weer open te zetten.