Explosief gevonden bij werkzaamheden Roermond

ANP Explosief gevonden bij werkzaamheden Roermond

ROERMOND - Bij winkelcentrum Designer Outlet Roermond is maandag een explosief gevonden bij werkzaamheden. De omgeving is afgezet, het winkelcentrum is niet ontruimd, aldus de politie.

Door ANP - 9-1-2017, 14:27 (Update 9-1-2017, 14:27)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om het voorwerp weg te halen. Wat voor soort explosief het is, is niet precies duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een anti-tankmijn, een Duits explosief uit de Tweede Wereldoorlog.