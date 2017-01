Bejaarde man woont in huis vol met wapens

SPIJKENISSE - De politie heeft een 85-jarige man aangehouden die in zijn woning in Spijkenisse een heel wapenarsenaal hield. De politie vond onder meer een kruis- en handboog met pijlen, duizenden hulzen en kogelpunten en meerdere dozen kruit om munitie mee te maken. Ook had de man in een kluis, die onder stroom stond, een luchtbuks, een alarmpistool en diverse onderdelen van vuurwapens.

9-1-2017

De man is vrijdagmiddag in zijn huis in de wijk De Akkers aangehouden, liet de politie maandag weten. De man is volgens de politie in de war, er wordt psychische hulp voor hem gezocht. Alle wapens zijn in beslag genomen.