'Werkdruk universitair docent ongezond hoog'

ANP 'Werkdruk universitair docent ongezond hoog'

DEN HAAG - Het gros van de wetenschappers en ondersteunend personeel op Nederlandse universiteiten ervaart een te hoge werkdruk. Dat meldt vakbond FNV maandag op basis van onderzoek onder 2500 medewerkers.

Door ANP - 9-1-2017, 11:47 (Update 9-1-2017, 12:34)

In de afgelopen drie jaar heeft 60 procent van de ondervraagden lichamelijke of psychische klachten gehad hierdoor. Ruim 90 procent heeft in die periode vanwege de hoge werkdruk tijdens ziekte toch doorgewerkt, variërend van enkele dagen tot meer dan een maand.

Een van de belangrijkste redenen waarom docenten veel harder moeten lopen is de forse groei van het aantal studenten de afgelopen jaren, terwijl er nauwelijks banen bijkwamen. Ook moeten wetenschappers vaker overwerken door bezuinigingen op ondersteunend personeel. De helft van de ondervraagden zegt onvoldoende tijd te hebben om zich goed voor te bereiden op de te geven lessen.