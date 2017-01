Eis tot acht maanden na gooien Feyenoord-fan

BREDA - Tegen vier supporters van de Tilburgse eredivisieclub Willem II is maandag in de rechtbank in Breda tot acht maanden cel geëist. De vier mannen zouden twee supporters van Feyenoord hebben mishandeld en één van hen over de reling hebben gegooid tijdens de wedstrijd Willem II - Feyenoord, op 2 oktober vorig jaar.

Door ANP - 9-1-2017, 11:44 (Update 9-1-2017, 11:44)

De Rotterdammers, die in het vak van de Tilburgers zaten, provoceerden na het tweede doelpunt van Feyenoord. Daarop explodeerden de Tilburgers. Twee fans bekenden hun rol, twee anderen niet. De politierechter doet maandagmiddag uitspraak.