ANP Verhoevens Elle wint twee Golden Globes

LOS ANGELES - De film Elle van regisserur Paul Verhoeven heeft in de nacht van zondag op maandag twee Golden Globes gewonnen. De Nederlandse regisseur versloeg met zijn controversiële film in de categorie beste buitenlandse film onder meer de Duitse favoriet, de komedie Toni Erdmann. Hoofdrolspeelster Isabelle Huppert won heel verrassend de Golden Globe voor beste actrice.

Door ANP - 9-1-2017, 3:58 (Update 9-1-2017, 6:17)

Elle vertelt over een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter. Verhoeven prees bij de uitreiking de filmpers die de Golden Globes uitreikt. ,,Fijn dat jullie allemaal zo openminded zijn'', aldus de regisseur. Er was enkele weken geleden veel kritiek toen bleek dat Elle de shortlist van de Oscars niet had gehaald.

De 78-jarige Verhoeven was eenmaal eerder genomineerd voor een Golden Globe: in 1980 maakte Soldaat van Oranje kans op het beeldje. Toen viste Verhoeven achter het net. Het is de eerste speelfilm van de Nederlander in tien jaar tijd. De film ging eerder dit jaar in première op het fillmfestival van Cannes en werd ook daar zeer enthousiast ontvangen.

La La Land

De musical La La Land is de grote winnaar geworden bij de uitreiking. De film van regisseur Damien Chazelle over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice won zeven beeldjes, waaronder die voor beste komedie en beste regie. Ryan Gosling won voor zijn hoofdrol in de musical zijn eerste Golden Globe. Emma Stone kreeg de prijs voor beste actrice.

De Britse tv-serie The Crown sleepte twee grote prijzen in de wacht. Actrice Claire Foy (32) kreeg het beeldje voor beste vrouwelijke hoofdrol in een serie. En de makers van The Crown mochten de Golden Globe voor de beste dramaserie van het jaar in ontvangst nemen.

Ook de miniserie The People vs OJ Simpson won twee beeldjes: voor beste kortlopende serie en voor beste actrice in een kortlopende serie. Een andere belangrijke prijs ging naar Viola Davis. Zij won de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in een drama voor haar vertolking in Fences.