ANP Politiewagen rijdt tegen vijf meisjes

HEEZE - Een politiewagen is zondagochtend vroeg in het Noord-Brabantse Heeze aangereden tegen vijf meisjes die daar liepen. Het voertuig gleed door de gladheid in een flauwe bocht van de weg. Bij een van de meisjes raakte een schouder uit de kom. Een ander moest uit voorzorg een nachtje in het ziekenhuis blijven. De andere drie zijn ook nagekeken, maar zij konden naar huis.

Door ANP - 8-1-2017, 11:33 (Update 8-1-2017, 11:33)

De agenten in de auto raakten niet gewond. De bestuurder heeft nog geprobeerd de meisjes te ontwijken, maar door de gladheid lukte dat niet. De politiewagen is tegen een boom gegleden en vlak voor een volgende boom tot stilstand gekomen

De meisjes van zestien en zeventien jaar zijn afkomstig uit Schiedam, Heeze, Hellevoetsluis en Geldrop.

De Landelijke Eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeluk.