Verdachte schietincident Thialf nog spoorloos

HEERENVEEN - De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte van het schietincident zaterdag bij ijsstadion Thialf in Heerenveen. Directeur Bert Jonker van het ingenieursbureau Clafis raakte hierbij gewond aan zijn hand. De politie weet wie de verdachte is en heeft ook naar hem gezocht bij onder meer zijn huis, familie en vrienden, maar hij is nog niet gevonden.

Door ANP - 8-1-2017, 10:09 (Update 8-1-2017, 10:09)

,,We hebben gisteravond gezegd meld je bij ons, want we weten wie je bent. Maar dat is nog niet gebeurd'', aldus een woordvoerster van de politie zondag.

Jonker, die met zijn bedrijf de ploeg van onder anderen Jorrit Bergsma en Irene Schouten sponsort, maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft zich laten behandelen aan zijn hand in het ziekenhuis.

De politie blijft zondag alert bij het stadion, maar de hoop en de verwachting is dat het vooral een leuk schaatsfeest zal worden. In het uitverkochte ijsstadion is zondag de slotdag van de EK allround en EK sprint.