PVV daalt iets in peiling De Hond

ANP PVV daalt iets in peiling De Hond

DEN HAAG - Voor het eerst in twee maanden is de PVV iets gedaald in de peiling van Maurice de Hond. De partij van Geert Wilders zakt van 36 naar 35 zetels. Met name Forum voor Democratie van Thierry Baudet lijkt daarvan te profiteren, want dat komt op een zetel.

Door ANP - 8-1-2017, 9:55 (Update 8-1-2017, 9:55)

Verder gaat DENK deze week omlaag van twee zetels naar één. Het CDA gaat er eentje omhoog en komt virtueel op vijftien.

De Hond legde ook wat beschrijvingen van politici voor aan de deelnemers van zijn peiling. Mark Rutte scoort onder andere relatief hoog met 'goede spreker' (51 procent van de ondervraagden), 'behendig' (44 procent) en 'goed leider' (38 procent). Maar de VVD-leider scoort ook het hoogst met 'draaikont' (56 procent).

Goede spreker

Wilders eindigt onder meer hoog met 'komt goed op voor zijn kiezers' (50 procent), 'goede spreker' (43 procent) en 'heeft visie' (33 procent). Hij staat echter ook bovenaan bij 'wil ik absoluut niet als premier' (58 procent).

Jesse Klaver (GroenLinks) valt onder andere goed met 'heeft visie' (37 procent) en 'inspirerend' (31 procent). Alexander Pechtold van D66 scoort met 'goede spreker' (45 procent) en 'behendig' (beide 30 procent). Sybrand Buma (CDA) is de beste bij 'is betrouwbaar' (28 procent). Bij Lodewijk Asscher van de PvdA valt vooral op dat hij op geen enkele van de voorgelegde punten eruit springt, positief noch negatief, aldus De Hond.