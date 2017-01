Fictief continent blikvanger op Vakantiebeurs

UTRECHT - De Vakantiebeurs richt zich dit jaar sterk op jongeren die van actieve reizen houden. Daarvoor heeft de organisatie van het evenement niet een specifiek 'gastland' maar een fictief continent tot blikvanger gemaakt. In 'Outfreeca' kunnen bezoekers onder meer door de Utrechtse Jaarbeurs sjezen aan een tokkelbaan en abseilen van een toren in de hal.

Door ANP - 8-1-2017, 9:12 (Update 8-1-2017, 9:12)

Het is voor de Vakantiebeurs anno 2017 belangrijk om ook een jonger publiek aan te spreken. De laatste jaren telt het evenement zo'n 120.000 bezoekers. Halverwege de jaren negentig, voordat over vakanties van alles op het internet terug te vinden was, kwamen er nog dik 190.000 mensen op de beurs af om info te vergaren.

In Outfreeca staat vooral de beleving centraal en is uitgebreid aandacht voor kamperen en buitenactiviteiten. Zo is er tevens een fietsparcours en er staat een grote waterbak om in te suppen (peddelen op een surfplank). Even bijkomen is mogelijk in een speciale cinema of door marshmallows te roosteren bij een kampvuurtje.

Kidsroute

Voor gezinnen met kinderen heeft de Vakantiebeurs voor het eerst een speciale kidsroute uitgezet, compleet met opdrachtjes en een stempelpaspoort. En op het nieuwe NL Reist-Plein worden praktische vragen beantwoord over bijvoorbeeld benodigde inentingen voor bepaalde landen en wat je wel en niet mag meenemen op reis.

De bestemmingen met delegatie op de beursvloer lijken ook steeds exotischer te worden. Nieuw is dat dit jaar ook de landen Ethiopië, Namibië, Mauritius, Albanië, Slowakije en de Filipijnen worden gepromoot. Uit China en Bosnië-Herzegovina zijn voor het eerst de officiële verkeersbureaus aanwezig.

De Vakantiebeurs wordt dinsdag geopend. De eerste dag is voor pers en mensen uit de reisbranche. Woensdag tot en met zondag is de beurs toegankelijk voor het grote publiek.