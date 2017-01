Stankklachten Rozenburg door gelekte kerosine

ROZENBURG - Vanuit Rozenburg (bij Rotterdam) kwamen zaterdagavond enkele tientallen klachten over stankoverlast. De milieudienst Rijnmond heeft de oorzaak ontdekt: zaterdagochtend is bij het bedrijf Vopak kerosine gelekt en in het water terechtgekomen. Het bedrijf is gemaand de kerosine 'acuut' op te ruimen.

Door ANP - 7-1-2017, 23:37 (Update 7-1-2017, 23:37)

De gelekte kerosine is niet goed opgeruimd en gaan uitdampen op het water, wat de stank heeft veroorzaakt.

Doordat de wind van richting veranderde, kwamen er in de loop van de avond ook klachten uit Maassluis, Heenvliet en Geervliet.