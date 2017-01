Code oranje alleen nog in Limburg

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt zaterdagavond alleen nog in de provincie Limburg op grote schaal voor gevaarlijke situaties op de wegen door gladheid. Voor de oostelijke provincies is de waarschuwing afgeschaald van oranje naar geel.

Door ANP - 7-1-2017, 22:16 (Update 7-1-2017, 22:16)

Het weerinstituut wijst erop dat het ook op andere plaatsen in het land zaterdagavond en -nacht lokaal nog glad kan zijn door ijzel en bevriezing.

In de loop van de dag werd in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland al afgeschaald van code oranje, naar geel, naar groen. Later werd de waarschuwing voor Friesland, Groningen, Flevoland en Utrecht bijgesteld van oranje naar geel. Voor het oosten en zuidoosten gold tot ongeveer 22.00 uur code oranje. Daarna is die waarschuwing beperkt tot Limburg.