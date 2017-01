Gewonde na schietpartij bij vol Thialf

ANP Gewonde na schietpartij bij vol Thialf

HEERENVEEN - Bij een schietincident buiten bij ijsstadion Thialf in Heerenveen is zaterdagavond een man gewond geraakt. Naar de dader wordt nog gezocht, maar de politie vermoedt te weten om wie het gaat. Er zou een conflict aan het schietincident ten grondslag hebben gelegen.

Door ANP - 7-1-2017, 20:47 (Update 7-1-2017, 20:51)

Het slachtoffer is niet ernstig gewond geraakt, is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie rukte massaal uit na een melding over een man met een vuurwapen bij het stadion. Getuigen meldden daarna aan agenten dat er inderdaad is geschoten. Een deel van het parkeerterrein is afgezet en de zoektocht naar de dader is in volle gang.

In het uitverkochte ijsstadion worden dit weekend de EK allround en EK sprint gehouden.