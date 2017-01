Erasmusbrug afgesloten om vallende ijspegels

ROTTERDAM - De Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdag aan het einde van de middag voor al het verkeer afgesloten omdat grote stukken ijs van de brug op het wegdek vallen. Dat meldt de politie.

Door ANP - 7-1-2017, 17:47 (Update 7-1-2017, 17:47)

In eerste instantie werden de fiets- en wandelpaden afgezet. Even later is besloten uit voorzorg de brug voor al het verkeer in beide richtingen af te sluiten. Hoe lang de stremming duurt, is nog niet bekend.

De politie maakt op Twitter melding van 'serieus grote stukken ijs' die naar beneden vallen.