Wegen in oosten en zuidoosten nog spekglad

DEN HAAG - De wegen in het oosten en zuidoosten zijn zaterdag aan het einde van de middag nog steeds spekglad. Rijkswaterstaat adviseert daar niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Tussen 15.30 en 16.00 uur gebeurden op de snelwegen in dat deel van het land 26 ongelukken. De VerkeersInformatieDienst telde in een uur tijd 46 aanrijdingen in Limburg, Oost-Brabant en Twente. Het KNMI houdt code oranje aan voor het oosten en zuidoosten.

Door ANP - 7-1-2017, 17:14 (Update 7-1-2017, 17:14)

Vooral op de snelwegen A1, A2, A35, A67 en A73 zorgt ijzel voor grote problemen. Op sommige plekken geldt een snelheidsbeperking van maximaal 50 kilometer per uur. De A73 tussen Linne en Beesel, de A2 tussen de Belgische grens en Oost-Maarland en een deel van de A50 zijn op last van de politie afgesloten omdat daar teveel auto's in de problemen kwamen.

Rijkswaterstaat probeert al de hele dag met man en macht de gladheid op de wegen te bestrijden. Tot 16.00 uur ging er al ruim 11,8 miljoen kilo strooizout doorheen.