ANP Dode bij brand in woning in Almere

ALMERE - Bij een brand in een woning in Almere is zaterdag een dode aangetroffen. De politie onderzoekt om wie het gaat.

Door ANP - 7-1-2017, 13:56 (Update 7-1-2017, 13:56)

De brand brak uit in een huis aan de Quadrillestraat. De brandweer had het vuur snel onder controle.