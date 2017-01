Maas-Waalkanaal zondag mogelijk weer open

NIJMEGEN - Schepen kunnen mogelijk zondag weer over het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen varen. Het streven is dat het waterpeil dan weer hoog genoeg is voor de scheepvaart. Het peil stijgt met ongeveer een centimeter per uur, liet Rijkswaterstaat zaterdag weten na een bericht van de Gelderlander.

Door ANP - 7-1-2017, 10:38 (Update 7-1-2017, 10:38)

De regionale autoriteiten hakken zaterdag aan het begin van de middag de knoop door. Het is niet bekend hoelaat het eerste schip zondag door het kanaal zou varen.

Het kanaal was gesloten na de aanvaring tegen de stuw in de Maas bij Grave, een eindje verderop. Het waterpeil in het kanaal zakte zo ver, dat er geen schepen meer door het kanaal konden varen.