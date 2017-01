Ook treinverkeer heeft last van winterweer

UTRECHT - Niet alleen het wegverkeer, ook het treinverkeer heeft hier en daar last van de winterse omstandigheden. Zo rijden er op verschillende trajecten geen treinen door rijp of ijzel aan de bovenleiding. Dat is het geval tussen Vlissingen en Roosendaal en op het traject Hoorn-Enkhuizen tussen Kersenboogerd en Enkhuizen.

Door ANP - 7-1-2017, 7:56 (Update 7-1-2017, 7:56)