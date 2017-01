540 asielhoppers teruggestuurd

AMSTERDAM - Vorig jaar werden bijna 5000 aanvragen afgewezen van asielzoekers uit veilige landen als Marokko, die zich ook nog eerder in een ander EU-land hadden gemeld. De Dienst Terugkeer en Vertrek stuurde slechts 540 van deze asielhoppers terug naar het eerste land waar ze zich hadden gemeld.

Door Jan-Willem Navis - 7-1-2017, 7:00 (Update 7-1-2017, 7:00)

Dit blijkt uit cijfers die de dienst desgevraagd heeft verstrekt.

Het grootste deel van de uitgeprocedeerden vertrekt met onbekende bestemming. Dat betekent dat ze hier de illegaliteit in kunnen duiken of dat ze het in...