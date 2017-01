Eerste ijsdag van dit jaar

ANP Eerste ijsdag van dit jaar

DE BILT - Vrijdag 6 januari kan de boeken in als de eerste officiële ijsdag van 2017. Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt een etmaal lang onder het vriespunt lag. Het werd in De Bilt niet warmer dan -0,3 graden, meldt Weeronline. Vorig jaar was de eerste officiële ijsdag op donderdag 29 december; die dag kwam het kwik in De Bilt niet hoger dan -0,9 graden.

Door ANP - 6-1-2017, 21:21 (Update 6-1-2017, 21:21)

Het vroor vrijdag in bijna het hele land. De laagste maximumtemperatuur werd genoteerd in Nieuw Beerta met -2,3 graden. Alleen in het zuidwesten lag de temperatuur een graad boven nul.

Het hoogste aantal ijsdagen werd genoteerd in de winter van 1962-1963 in Eelde met 55 ijsdagen. Voor De Bilt staat het record op 49, gemeten in 1946-1947. Vlissingen kent een record van 44 ijsdagen, gemeten in de winter van 1962-1963. Er is nog nooit een winter geweest waarin het op geen enkel KNMI-station tot een ijsdag kwam.