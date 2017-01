'Ga niet de weg op als niet noodzakelijk'

UTRECHT - Mensen die niet per se weg hoeven, kunnen dat ook beter niet doen. Rijkswaterstaat waarschuwt daarvoor. Het kan glad worden op de wegen en dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden.

Door ANP - 6-1-2017, 19:01 (Update 6-1-2017, 19:01)

Het KNMI heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor het hele land. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt. Het begint met sneeuw die Iater overgaat in onderkoelde regen of motregen wat tot ijzel kan leiden.

Rijkswaterstaat geeft mensen die wél in de auto stappen krijgen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. ,,Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.''