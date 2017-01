Ergernis over meenemen spullen MH17

ROTTERDAM - Een Nederlandse journalist die claimt een tas met spullen van de rampplek van de MH17 in Oekraïne te hebben meegenomen, heeft ergernis gewekt bij nabestaanden. Dat zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17. De journalist zegt dat hij alle spullen heeft verzameld in een vuilniszak - mogelijk ook met menselijke resten erin - en deze heeft meegenomen naar Rusland.

Door ANP - 6-1-2017, 17:55 (Update 6-1-2017, 17:55)

,,Je moet met respect hiermee omgaan'', zegt Van Zijtveld. ,,Als er mogelijke menselijke resten worden gevonden, moeten deze aan de lokale burgemeesters worden overgedragen en niet in een vuilniszak mee op reis worden genomen.'' Volgens de voorzitter is er eerder een melding geweest dat er in het rampgebied mogelijk resten waren gevonden van inzittenden, maar dat bleek destijds om dierlijke resten te gaan.

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Onveilig

,,Dat daar nu nog steeds van alles gevonden wordt, is logisch'', aldus een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. ,,Het toestel kwam in een groot gebied terecht, waar het nu nog steeds onrustig en onveilig is. Dat maakt het bergen erg lastig.'' De kans dat er nog menselijke resten in het gebied liggen, is daarom groot, volgens de woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie heeft contact gezocht met de journalist. ,,Als er inderdaad iets gevonden is, is het belangrijk voor de nabestaanden om dat goed te onderzoeken. Deze man had zich beter gelijk bij de politie of bij ons kunnen melden.''