Politie doet onderzoek vuurwerkdode niet over

Foto: ANP

MEPPEL/DRONTEN - De politie Noord-Nederland is niet van plan opnieuw onderzoek te doen in de zaak van de vuurwerkdode in Meppel.

,,We hebben in de nieuwjaarsnacht al onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat het ongeluk meneer zijn eigen schuld is geweest. Het vuurwerk dat hij heeft gebruikt, was niet in Nederlandse winkels te koop, maar dat wil niet zeggen dat het illegaal vuurwerk is geweest", aldus een politiewoordvoerder vrijdag.

De vuurwerkbranche had om meer onderzoek gevraagd, om onder meer uit te zoeken wat er is misgegaan en of het legaal Nederlands vuurwerk was.

,,Was het vuurwerk niet deugdelijk, de gebruiksaanwijzing niet goed? Dat soort dingen, zodat we er eventueel lering uit kunnen trekken en zaken kunnen aanpassen'', aldus Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

Branche wil meer onderzoek vuurwerkdode

De vuurwerkbranche wil dat de politie meer onderzoek doet in de zaak van de vuurwerkdode in Meppel. Als de man is omgekomen door legaal Nederlands vuurwerk, dan moet worden uitgezocht wat er is misgegaan en of hij het volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De branche wil daar dan conclusies uit trekken.

Lees verder...

De vereniging is tevreden met de uitleg van de politie omdat het niet om consumentenvuurwerk ging dat in Nederlandse winkels te krijgen is.

,,De politie heeft de installatie waarmee het bewuste vuurwerk werd afgestoken, in beslag genomen. In overleg met familie zullen we de komende periode helder proberen te krijgen wat de aard van het vuurwerk is geweest en waar dit vandaan komt'', maakte de politie vrijdag bekend. De belangenvereniging juicht dit verdere onderzoek toe.

Het 54-jarige slachtoffer uit Meppel liep tijdens de jaarwisseling hoofdletsel op toen vuurwerk dat hij zelf had aangestoken in de buurt van zijn gezicht ontplofte. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Voor strafbare feiten zijn vooralsnog geen aanwijzingen. Bij het afsteken van het vuurwerk waren geen anderen betrokken. De politie en het Openbaar Ministerie concluderen dat er sprake is van een noodlottig ongeval.