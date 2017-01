'Fiscus kreeg 2000 tips van particulieren'

AMSTERDAM - Klikkende particulieren hebben de Belastingdienst vorig jaar zeker 2000 tips opgeleverd. Het werkelijke aantal tips kan nog veel hoger zijn. De meldingen werden namelijk niet altijd op dezelfde manier geregistreerd. Dat meldt BNR vrijdag op basis van gegevens van de fiscus.

Door ANP - 6-1-2017, 8:08 (Update 6-1-2017, 8:08)

De meldingen gaan onder meer over mensen die vermoedens doorgeven van fraude met bijvoorbeeld inkomstenbelasting door een familielid, buurman of hun baas. Belastingontduiking door bedrijven is niet meegenomen in deze cijfers.

Meer dan de helft van de tips leidde niet tot actie. In andere gevallen wordt bijvoorbeeld een aangifte opnieuw bekeken. Slechts in enkele gevallen mondden tips uit in navorderingen.