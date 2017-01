Min 10 graden gemeten in Twente

AMSTERDAM - De temperatuur is in de nacht van donderdag op vrijdag flink onderuit gegaan. Op de voormalige vliegbasis Twenthe, bij Enschede, zakte het kwik naar min 10,2 graden. Daarmee is de eerste strenge vorst van deze winter een feit, meldden MeteoGroup en Weeronline.

Door ANP - 6-1-2017, 6:56 (Update 6-1-2017, 6:56)

Meteorologen spreken van strenge vorst als de temperatuur beneden de min 10 graden uitkomt. Komende uren kan het nog wat kouder worden.

Vrijdag blijft het de hele dag vriezen. In Groningen wordt het vrijdag naar verwachting niet warmer dan min 4 graden.

Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door bevriezing. Zaterdag is er grote grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel.