ANP Duizenden fans eren wereldkampioen Van Gerwen

VLIJMEN - Enkele duizenden fans zijn donderdagavond naar de parkeerplaats van het lokale zwembad in Vlijmen getrokken om de kersverse wereldkampioen darts Michael van Gerwen te eren. De bekendste inwoner van het Noord-Brabantse dorp werd drie dagen na het winnen van de wereldtitel darts in Londen door de locoburgemeester gehuldigd.

Door ANP - 5-1-2017, 19:54 (Update 5-1-2017, 20:08)

De beste darter ter wereld bedankte zijn supporters voor de overweldigende opkomst. ,,Ik vind het fantastisch dat zoveel mensen ondanks de kou hier vanavond naartoe zijn gekomen. Dat voelt echt als een warm welkom. Ik ben zó trots!"

Namens de Nederlandse regering kwam vicepremier Lodewijk Asscher het podium op om Van Gerwen te feliciteren. Asscher prees de darter voor zijn ,,uitzonderlijke concentratie en ongelofelijke prestatie". ,,De discussie of darts een kroegsport of topsport is, is hierbij voorbij. Zo koelbloedig als jij hebt gepresteerd, dat maakt van darten topsport en van jou een icoon voor de sport."

Vader

Na het tonen van de wereldbeker had de kampioen nog een verrassing voor zijn fans. Met zijn arm stevig om zijn vrouw geslagen, meldde hij vol trots dat hij binnenkort vader wordt.

In 2014, na zijn eerste wereldtitel, werd Van Gerwen ook gehuldigd in Vlijmen. Destijds vierden enkele honderden plaatsgenoten dat feestje mee.