ANP Verwarde man aangehouden bij Binnenhof

DEN HAAG - Een verwarde man is donderdag aan het einde van de middag bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw in Den Haag aangehouden. Het Binnenhof en het Plein zijn uit voorzorg ontruimd en afgezet door de marechaussee en politie. Daardoor kan niemand het gebouw van de Tweede Kamer nog in of uit.

Door ANP - 5-1-2017, 17:26 (Update 5-1-2017, 18:11)

De spullen die de man bij zich droeg, worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzocht.

Volgens diverse betrokkenen is bij de aanhouding van de verwarde man een waarschuwingsschot gelost.