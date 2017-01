Zitting 50-jarige 'politiemol' geschrapt

MAASTRICHT - De vijftigjarige medewerker van de politie die wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidatiepogingen, komt op vrije voeten. De pro forma-zaak tegen hem, die vrijdag zou dienen, gaat niet door. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Limburg donderdag laten weten.

Door ANP - 5-1-2017, 15:55 (Update 5-1-2017, 15:55)

De man uit Spaubeek staat terecht op verdenking van schending van ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en verduistering in dienstbetrekking, gepleegd in de periode van januari 2013 tot en met augustus 2016. ,,Vanuit het opsporingsbelang heeft het OM besloten de dagvaarding voor de pro forma behandeling van deze zaak in te trekken'', meldt het OM. ,,De informatie die nu voor handen is, is niet volledig uit gerechercheerd.''

De man, die werkte in het basisteam Westelijke Mijnstreek, zat sinds eind augustus vast. Zijn naam kwam naar voren in de zaak van de moord op Sven Prins in Brunssum, vorig jaar september. Hij zou informatie over het onderzoek hebben gelekt. In oktober werd hij in zijn cel gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatiepogingen.