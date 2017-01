Rover: identificatieplicht in OV buitensporig

AMERSFOORT - Reizigersvereniging Rover heeft ernstige bezwaren tegen het instellen van een identificatieplicht voor internationale trein- bus en bootreizigers. Nederland is naar aanleiding van de reis die terrorist Anis Amri door Europa maakte na de aanslag in Berlijn over dit soort maatregelen in gesprek met België, Duitsland en Frankrijk. Rover vreest rompslomp en wachtrijen, noemt een eventuele identificatieplicht een schending van de privacy en stelt zelfs dat het een averechts effect kan hebben.

Door ANP - 5-1-2017, 13:04 (Update 5-1-2017, 13:33)

Als reizigers zich moeten identificeren om bijvoorbeeld een treinkaartje naar België te kopen, kunnen lange rijen ontstaan bij loketten en controlepunten. ,,Een ideaal doelwit voor terroristen'', stelt Rover. De organisatie heeft de bezwaren donderdag in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Concreet is nog niets besloten over een identificatie- of registratieplicht. ,,Terrorisme is een ernstig te nemen gevaar dat effectief bestreden moet worden, maar niet ten koste van de bewegingsvrijheid van de Europese burgers.'' Het schrikbeeld dat Rover schetst is dat het onmogelijk wordt om spontaan een treinreisje naar een stad als Antwerpen te maken.

Initiatief

,,Dit is normaal openbaar vervoer tussen dicht bij elkaar gelegen economische en culturele centra in buurlanden. Rotterdam ligt verder van Eindhoven dan van Antwerpen'', aldus de reizigersvereniging.

Het initiatief voor het optuigen van een mogelijk registratiesysteem komt van België.