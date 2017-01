Dijsselbloem: verhoog belasting bedrijven

DEN HAAG - Ondernemingen moeten meer belasting gaan betalen. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) in een opiniestuk donderdag in het AD. Volgens Dijsselbloem is dit nodig om het evenwicht tussen gewone Nederlanders en internationale bedrijven en tussen werkenden en vermogenden, te herstellen.

Door ANP - 5-1-2017, 7:05 (Update 5-1-2017, 7:05)

,,Werkenden zijn de afgelopen decennia een steeds groter deel van de totale belastingen gaan betalen. Vermogenden profiteren daarvan. Ook tussen bedrijven is de balans zoek. De bakker op de hoek betaalt keurig zijn belastingen, terwijl creatieve multinationals nergens afdragen'', aldus Dijsselbloem. Als minister betoogde hij nog dat de winstbelasting geleidelijk omlaag kan.

Hij zegt dat hij het opiniestuk heeft geschreven als PvdA'er en niet namens het kabinet. ,,Wat mij en de PvdA betreft moet het belastingtarief voor bedrijven de komende jaren omhoog.''