Woningen ontruimd bij flatbrand in Sliedrecht

SLIEDRECHT - De politie heeft aan de Professor Snelliusweg in Sliedrecht in de nacht van woensdag op donderdag enkele woningen ontruimd na een uitslaande brand in een flatgebouw. Ook is een persoon naar het ziekenhuis overgebracht, nadat hij rook had ingeademd, meldde de politie.

Door ANP - 5-1-2017, 2:37 (Update 5-1-2017, 2:37)

Rond 02:00 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven.