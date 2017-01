Duitsers: Amri ook in Amsterdam gefilmd

KARLSRUHE - Anis Amri is twee weken geleden ook in Amsterdam door camera's vastgelegd. Dat heeft een woordvoerster van het Duitse Openbaar Ministerie woensdag gezegd.

Door ANP - 4-1-2017, 17:22 (Update 4-1-2017, 17:22)

De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is volgens haar op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur in Amsterdam. Op stations in beide steden is hij gefilmd, aldus de Duitse autoriteiten die zich zeggen te baseren op de Nederlandse autoriteiten. Die willen dit echter niet bevestigen en geven op dit moment geen commentaar.

Waar Amri op dinsdag 20 december, de dag na de aanslag, is geweest is nog niet duidelijk. Vanuit Nederland is de Tunesiër door naar Frankrijk gereisd en uiteindelijk naar Italië waar hij op 23 december werd doodgeschoten.