ANP Vier maanden cel in enige supersnelrechtzaak

DEN HAAG - Ricardo U., de enige persoon die dit jaar terechtstaat in een supersnelrechtzaak na de viering van de jaarwisseling, moet vier maanden de cel in waarvan één voorwaardelijk. Hij kreeg deze straf omdat hij een agent mishandelde tijdens een huisfeest in Zoetermeer. Ook moet de 46-jarige man uit Moerkapelle de komende twee jaarwisselingen verplicht thuisblijven.

Door ANP - 4-1-2017, 14:53 (Update 4-1-2017, 14:53)

Dat oordeelde de politierechter in Den Haag woensdag. De zaak tegen de man was dit jaar de enige supersnelrechtzaak die verband houdt met de jaarwisseling. Bij zulke zaken, die over het algemeen relatief eenvoudig zijn, komen verdachten binnen drie tot zes dagen na het misdrijf voor de rechter. Als er sprake is van geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals in dit geval agenten, wordt er vaak wel een zwaardere straf geëist en opgelegd.