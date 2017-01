Aantal moorden weer gedaald

AMSTERDAM - Het aantal moorden en gevallen van doodslag in Nederland is opnieuw gedaald, tot een laagterecord van 109 vorig jaar. Dat zijn er zes minder dan in 2015, volgens de woensdag verschenen 'moordlijst' die het weekblad Elsevier sinds 1992 jaarlijks bijhoudt.

Door ANP - 4-1-2017, 12:14 (Update 4-1-2017, 12:14)

De maker van de moordlijst, misdaadverslaggever Gerlof Leistra, schrijft de verdere daling toe aan de minder grote gewelddadigheid van het drugsmilieu, de afname van het aantal heroïneverslaafden en de opkomst van internet. Volgens Leistra blijven jong en oud door de opkomst van internet vaker binnen en lopen ze daardoor minder risico slachtoffer te worden van een levensdelict.

Volgens de misdaadverslaggever past het laagterecord sinds 1992 niet in het beeld dat het publiek heeft van moorden en doodslag in Nederland. ,,Liquidaties krijgen buitensporig veel aandacht in de media en de publieke opinie heeft daardoor de indruk dat er van alles aan de hand is'', zegt Leistra.