ANP Efteling wil flink meer bezoekers

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft grote toekomstplannen. Het attractiepark wil doorgroeien en mikt op 40 procent meer bezoekers, bevestigt een woordvoerster van het attractiepark een bericht van Het Financieele Dagblad.

Door ANP - 4-1-2017, 9:19 (Update 4-1-2017, 9:23)

Omdat het nieuwe publiek uit omringende landen moet komen, dient de hotelcapaciteit in de omgeving flink te worden opgeschroefd. Nu ligt het aantal bezoekers op ongeveer 4,7 miljoen. In 2020 zouden dat er concreet 5 miljoen moeten zijn en het park houdt er rekening mee dat het aantal in 2030 op 7 miljoen uitkomt.

De Efteling is wat bezoekersaantallen betreft het grootste attractiepark van Nederland en zit Europees gezien in de top vier. Om daar te blijven zou de groei moeten komen van buitenlandse bezoekers die een meerdaagse trip maken en dus ergens moeten slapen.

Budgetten

Naast het bouwen van eigen hotels stimuleert het attractiepark in Kaatsheuvel de uitbreiding van verblijfmogelijkheden in de omgeving door particuliere ondernemers. Het streefgetal is 5000 bedden binnen en buiten het park. De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, heeft een strook grond bestemd voor de ontwikkeling van hotels, aldus de Efteling.

Ook zijn op termijn extra verkeersmaatregelen nodig, waarbij ook wordt gedacht aan de aanleg van een monorail naar het park. De budgetten om toeristen uit Duitsland, België en Frankrijk te trekken, gaan omhoog en personeel gaat op taalcursus. Op het park zelf is ook nog wat ruimte voor uitbreiding van attracties en sprookjes.

In 2015 werd al duidelijk dat de Efteling het aantal slaapplekken fors wil uitbreiden, maar deze plannen gaan nog verder. Welk bedrag met de investeringen is gemoeid, kan het park niet zeggen.