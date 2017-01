’Een schande voor azc’

WEERT - Wie zijn de asielzoekers die voor overlast zorgen rond asielzoekerscentra? Vaak mensen die al veel opvangplekken in heel Europa hebben gezien. „Ik wil echt wel weer een keer terug naar Algerije, maar dan in 2020 of zo.”

Door Jan Willem Navis - 4-1-2017, 7:00 (Update 4-1-2017, 7:00)

„Ze zijn een schande voor ons azc, de overheid moet er echt wat aan doen”, zegt Hasan Amq uit Jemen, die met drie vrienden terugloopt naar de oude kazerne in Weert. Die werd in september 2015 overhaast ingericht als opvang.

Amq is een van...