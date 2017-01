België wil hulp Nederland bij reiscontroles

DEN HAAG - België wil dat alle mensen die het land binnenreizen geregistreerd staan, ook als ze per bus, trein of boot arriveren. Brussel is met Nederland en andere buurlanden in gesprek hierover, laat een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag weten.

Door ANP - 3-1-2017, 16:03 (Update 3-1-2017, 16:03)

De Belgische regering ziet een systeem voor zich waarin niemand meer een internationaal trein-, bus- of bootticket kan kopen zonder zich eerst te identificeren. ,,Op zich begrijpen we het, en we staan er niet per se negatief tegenover. Maar het is belangrijk om dit als buurlanden goed af te stemmen'', aldus de woordvoerder.

Het Duitse dagblad Suddeutsche Zeitung berichtte eerder dinsdag over het Belgische voornemen. Volgens de krant zijn er vanuit de Europese Unie geen inhoudelijke bezwaren en zijn de Belgen al met Europa in overleg over de praktische uitwerking van de extra controles.