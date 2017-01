Ongelukken op spekgladde wegen

ANP Ongelukken op spekgladde wegen

LIJNDEN - Op sommige lokale wegen is het dinsdagochtend spekglad. De VerkeersInformatieDienst (VID) krijgt diverse meldingen van ongelukken als gevolg van de bevriezing van weggedeelten. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en Brabant doen zich problemen voor. ,,We hebben al zeker tien auto's in de sloot voorbij zien komen'', zegt een woordvoerder.

Door ANP - 3-1-2017, 8:14 (Update 3-1-2017, 9:29)

Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgekondigd voor het zuiden en het oosten van het land. Rijkswaterstaat laat weten dat de strooiwagens sinds maandagavond al twee miljoen kilo zout hebben gestrooid. Op sommige wegen gaat het strooien nog door.

Op de snelwegen was het dinsdagochtend erg rustig en was van gladheid weinig te merken, aldus de ANWB. Er is bovendien weinig verkeersaanbod omdat veel mensen nog vrij zijn.