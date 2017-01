’Afpersing door Thomas Dekker’

AMSTERDAM - Oud-profwielrenner Thomas Dekker wordt door zijn ex-manager Jacques Hanegraaf beschuldigd van afpersing. Als Hanegraaf hem blijft achtervolgen wegens een schuld, zou Dekker hem zwartmaken.

Door onze verslaggever - 3-1-2017, 7:00 (Update 3-1-2017, 7:00)

En dat gebeurde. De toenmalige manager wordt in Dekkers recent verschenen biografie opgevoerd als de persoon die hem destijds actief hielp bij zijn speurtocht naar doping. Zo beweert de wielrenner in zijn bestseller ’Mijn gevecht’ dat Hanegraaf hem in contact bracht met, en zelfs persoonlijk begeleidde naar de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes in Madrid. Fuentes werd...