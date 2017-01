Distributiecentrum bol.com mogelijk groter

ANP Distributiecentrum bol.com mogelijk groter

WAALWIJK ( - ) - Webwinkel bol.com sorteert voor op een uitbreiding van zijn nieuwe distributiecentrum in Waalwijk. Het dochterbedrijf van Ahold heeft aan de gemeente gevraagd wat de mogelijkheden zijn om grond naast het logistiek centrum, waaraan nog wordt gebouwd, aan te kopen. Dat bevestigt een woordvoerster maandagavond na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

Door ANP - 2-1-2017, 19:14 (Update 2-1-2017, 19:14)

Volgens de krant heeft bol.com een optie genomen op een perceel van 8,3 hectare naast het 10 hectare grote terrein waar het nieuwe distributiecentrum komt. Het bedrijf zegt dat op dit moment slechts een wens is uitgesproken naar de gemeente, en dat nog niets concreets kan worden gezegd over de omvang, bouw en timing.

Het nieuwe logistieke centrum op het bedrijventerrein Haven Acht moet in de zomer in gebruik worden genomen. Bij de opening zal het circa 50.000 vierkante meter grondoppervlakte hebben, wat te vergelijken is met zeven voetbalvelden. Er zullen zo'n duizend mensen werken.